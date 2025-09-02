9月2日、盛岡競馬場で行われた10R・不来方賞（Jpn2・3歳・ダ2000m）は、戸崎圭太騎乗の1番人気、ナルカミ（牡3・美浦・田中博康）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に4番人気のハグ（牡3・栗東・藤岡健一）、3着に2番人気のメイショウズイウン（牡3・栗東・本田優）が入った。勝ちタイムは2:01.2（不良）。【動画】断然人気ナルカミが圧勝…不来方賞ジャパンダートクラシック前哨戦単勝1.7倍、戸崎圭太騎乗の1番人気、ナルカミが鮮