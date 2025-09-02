◆第５７回不来方賞・Ｊｐｎ２（９月２日、盛岡競馬場・ダート２０００メートル、不良）昨年からＪｐｎ２に格上げされた３歳馬によるダート重賞に１２頭が出走し、戸崎圭太騎手が騎乗した１番人気のナルカミ（牡、美浦・田中博康厩舎、父サンダースノー）が逃げ切り、３連勝で重賞初挑戦Ｖとなった。同馬は昨年１１月に２・０秒差をつける大差勝ちでデビュー。２戦目は７着に敗れたが、美浦への移籍初戦となった３歳１勝クラス