【ベビーザらス：「ドラクエベビー＆キッズ」新商品】 9月12日より販売予定 日本トイザらスは、「ドラゴンクエスト」シリーズの公式ベビー・キッズ向けブランド「ドラクエベビー＆キッズ」を9月12日より販売を予定している。販売は全国のベビーザらス店舗（トイザらス・ベビーザらス併設型店舗含む）およびトイザらス・ベビーザらスオンラインス