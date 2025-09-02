シンプルながら上級モデルに勝っている点も！トヨタを代表するハイブリッドカーといえば「プリウス」です。世界で初めて量産化されたハイブリッド車として誕生した初代モデルは1997年にデビューし、「21世紀に間に合いました。」というキャッチコピーとともに一躍話題となりました。【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”最新「プリウス X」です！（30枚以上）それから四半世紀以上が経ち、プリウスは燃費性能と先進性