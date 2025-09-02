◇パ・リーグオリックス―ソフトバンク（2025年9月2日みずほペイペイD）腰のコンディション不良のため今季1軍登板のないオリックス山下舜平大投手（23）、チームトップの8勝を挙げるも2軍調整を続けていた曽谷龍平投手（24）が2日、ソフトバンク戦の試合前練習に合流した。山下は8月30日のウエスタン・リーグ中日戦で今季最長の6回を1失点でまとめて最終調整は完了。曽谷も29日の同カードに先発して2日からの8連戦に備え