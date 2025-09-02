2018年7月にアイドルグループ・乃木坂46を卒業したのちに、2023年9月からグラビア活動を始めた相楽伊織は、舞台やバラエティなど活躍の幅を広げている。相楽にとってグラビアという表現は、アイドル時代には縁が遠かったが、「もともとやってみたい世界だった」と明かす。自身の身体をさらけ出す究極の身体表現は時に性的に過剰に消費されることも少なくない。それでも相楽は「『エロい』よりも『セクシー』と思われたい」と語る