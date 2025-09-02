【「キャッツ・アイ」来生 瞳】 12月26日ごろ 発売予定 価格：6,490円 ハセガワは、レジンキット「『キャッツ・アイ』来生 瞳」を12月26日ごろに発売する。価格は6,490円。 本製品は、ディズニープラスで9月26日より独占配信予定の新作アニメ「キャッツ・アイ」より、キャッツスーツ姿の来生瞳をレジンキットで商品化したもの。 原型製作はあらけん氏が担当