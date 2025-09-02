日本高野連は２日、公式ホームページのプロ志望届提出者一覧を更新し、新たに５人を追加した。今夏茨城大会４回戦で９回１４奪三振で完全試合を達成した水戸啓明の最速１４６キロ右腕・中山優人投手らが公示され、提出者は１４人となった。全日本大学野球連盟もホームページを更新し、筑波大・堀江晃生外野手（健大高崎）と、今春全日本選手権に出場した佛教大・赤木晴哉投手の２人が追加された。２０２５年度のドラフト会