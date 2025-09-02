災害が起きると、人々は不安の中で情報を求める。しかしその中には生成AIによって作られたフェイク動画や画像が紛れ込んでいるかもしれない。災害時に人を惑わす「AIフェイク映像」という新たなリスクと対策について、国際大学の山口真一教授に聞いた。誤情報は深刻な混乱を招く災害時は情報の需要が高まり、フェイク情報が拡散されやすくなる。山口教授は、生成AIによるニセ映像が広まると、実際には起きていない建物の倒壊や津波