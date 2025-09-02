「大相撲秋場所」（１４日初日、両国国技館）大相撲で十両以上の関取衆で構成される力士会が２日、東京・両国国技館内で行われた。４０歳で関取最年長の玉鷲が姿を見せ、「大丈夫。きょうから軽くやってます」と稽古再開を明かした。夏巡業を腰痛で途中離脱したが、「場所には間に合うようにやっていく」と不安視する声を制した。初土俵からの連続出場記録は１７１８回で歴代１位を独走中。巡業を離れた際を「１週間くらい