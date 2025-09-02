県石油商業組合を巡るガソリン価格のカルテル問題についてです。県から再報告を求められていた組合は２日、北信支部で横行していた価格調整について組合本部も把握していたことを認めた報告書を県に対し送りました。「北信支部から値上げ（値下げ）幅及びその時期について電話連絡を受けていました」これは２日、県が公開した県石油商業組合の報告書です。県に対し郵送で送られてきました。組合によるガソリン価格のカルテル問題を