モデルの相沢紗世（４７）が１日、インスタグラムを更新。趣味のゴルフで「１００切り」を達成したことを報告した。元プロ野球選手で夫の中島宏之氏（４３）とラウンドした様子で、２ショットを投稿。「ついに１００切りー長い道のりだったけど嬉しい」と喜びをつづった。中島氏は西武、オリックス、巨人、中日で通算１９２８安打。１２年は大リーグにも挑戦した。２４年オフに中日を退団後、今年３月に現役を引退した。