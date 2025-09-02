テレビ朝日系ドラマ「しあわせな結婚」公式Ｘは１日、更新され、「登場人物の年齢にまつわる表現に一部誤りがあったことが判明しました」と発表した。公式Ｘは「番組よりお知らせ」と題し「番組内で、登場人物の年齢にまつわる表現に一部誤りがあったことが判明しました。現在配信中のものに関しましては、随時修正、差替え作業を行っております。引き続き『しあわせな結婚』をお楽しみください」と告知された。ただ、具体的