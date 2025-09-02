がれきの下に生存者がいないか探す人々。アフガニスタン東部で起きた地震による被害は、死者が800人を超すなど深刻化しています。加えてアフガニスタンは国際的に孤立するイスラム原理主義組織タリバンの支配下にあるため、救助や救援活動の遅れが懸念されています。USGS（アメリカ地質調査所）によりますと、8月31日、アフガニスタン東部でマグニチュード6.0の強い地震が発生しました。現地当局はこれまでに812人が死亡、2800人以