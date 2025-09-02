夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？許せない？ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。今回は、妻の歯磨き中に起こった一件です。妻が歯磨きをする姿を目撃するたび、モヤモヤが止まらない夫。夫の視線の先にあるのは、歯磨き中ずーっと出しっぱなしにされた水。夫「磨いている