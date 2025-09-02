東成瀬村の宿泊施設「栗駒山荘」で先月、食中毒が発生し営業停止処分を受けました。運営する第三セクターの社長を兼任する東成瀬村の備前博和村長が2日開会した村議会で陳謝しました。備前村長「体調を害されたみなさまをはじめ、多くの利用者のみまさまにはご迷惑とご心配をおかけしましたこと衷心よりお詫び申し上げます」食中毒が発生したのは東成瀬村の第三セクターが運営する「栗駒山荘」です。県などによります