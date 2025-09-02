【モデルプレス＝2025/09/02】モデルプレスの独自企画「今月のカバーモデル」で2025年9月のカバーモデルを務めたのは、映画「九龍ジェネリックロマンス」で水上恒司とともにW主演を務める女優の吉岡里帆（よしおか・りほ／32）。初共演となった水上の印象や台湾ロケでの撮影秘話、そして“忘れたくない記憶”とは――。【写真】吉岡里帆、イケメン俳優と接近◆吉岡里帆＆水上恒司W主演「九龍ジェネリックロマンス」「恋は雨上がり