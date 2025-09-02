9月5日に放送される「華丸・大吉のなんしようと？」（テレビ西日本、TNC）は、お笑い芸人・藤井隆と、福岡県志免町の地元民お勧めスポット8選を巡る。大正時代から続く歴史ある鏡工場に向かった3人。そこには強烈キャラのご主人が！マシンガントークに振り回されながら工場を見学していると、最後にまさかの出会いも。続いては、ラーメン激戦区で50年営業しているラーメン店へ。懐かしすぎるそのお味に、華丸のトークが止