Photo: 山田ちとら 2022年12月13日の記事を編集して再掲載しています。 新機一転。個人的に使用しているスマートフォンを、アップルのiPhone 12 miniからグーグルのPixel 7 Proに換えました。乗り換えた動機と、換えてから1ヶ月使ってみてどのような点がメリット、デメリットだと感じたのかをお伝えしていきます。小さなスマホ派だったのに