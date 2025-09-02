タイが誇るスーパースター、ジェフ・サター（Jeff Satur）が、ついにサマーソニックで日本初パフォーマンスを果たした。8月17日の東京公演では、MUSIC AWARDS JAPAN 2025で特別賞に輝いた「ซ่อน(ไม่)หา (Ghost)」をはじめとする全10曲を披露。「Why Don't You Stay」ではシンガロングが巻き起こり、続く日本語曲のサプライズカバーで会場は大歓声に包まれた。最新アルバム