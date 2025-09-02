BUCK∞TICKが9月24日にリリースするライブBlu-ray／DVD『ナイショの薔薇の下 2024』の収録楽曲より、全20曲のショート動画が発売に向けて連日公開される。 （関連：BUCK∞TICK、想像を超えていく“美しい裏切り”挑戦と貫禄、進化と深化で魅せた『SUBROSA』追加公演） ショート動画は、本日9月2日よりバンドのデビュー記念日である9月21日まで、BUCK∞TICKのオフィシャルSNSにて連日公開される。