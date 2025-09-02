■これまでのあらすじ友人が子どもを産みたくない理由を「そんな理由」だと軽んじる主人公。その様子を見ていたもう1人の友人から制裁のビンタをされるも効果なし。夫から注意されてもSNSで炎上しても、子どもを産まない人に否定的な態度をとってしまう。自分が子どもを産んでいかに幸せになったかを熱弁し、友人の心をえぐっていく…■止まらない主人公■“私”の意見■帰りたそうな友人…■嘘をつくこともできたママ友になる約束