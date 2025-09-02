2025年8月の「人手不足」関連倒産（速報値）2025年8月の「人手不足」が一因の倒産は22件（前年同月比37.5％増）で、8月では初めて20件台に乗せた。1-8月累計は237件（前年同期比21.5％増）に達し、2024年（1-12月）の292件を上回り、年間で初めて300件台に乗せる勢いで推移している。8月は、「人件費高騰」が前年同月の2.7倍に急増した。企業に“賃上げ疲れ“が漂い始めたが、賃上げは採用や退職阻止に避けて通れな