5日に沖縄で開幕する「第32回WBSCU18ワールドカップ」で連覇を狙う高校日本代表は2日、沖縄県高校選抜と壮行試合を行う。午後2時頃から強く降った雨のため試合開始時間は予定より30分遅れの午後6時30分となった。また、今夏の甲子園で優勝した沖縄尚学の野球部員たちがグラウンド整備のサポートを行った。先発投手は高校代表が末吉（2年＝沖縄尚学）、沖縄選抜が新垣（2年＝沖縄尚学）。試合前に取材対応した沖縄県選抜