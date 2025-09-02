参院選敗北の総括をめぐる自民党の「両院議員総会」がさきほど終了し、森山幹事長は辞任する意向をあきらかにしました。自民党本部から中継です。【写真を見る】森山幹事長 辞任する意向石破総理は進退について「しがみつくつもり全くない」参院選敗北の総括受け陳謝自民・両院議員総会自民党の森山幹事長は参院選敗北の責任をとり、辞任する意向をあきらかにしました。そのうえで任命権をもつ石破総理に進退を預けたと