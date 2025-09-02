近年、日本のプロ野球界では「投高打低」が続き、打率3割を超える打者は珍しくなっている。一方、MLBでは三振率が増えつつも「投高打低」が解消されつつある。日米で起きている真逆の現象について野球解説者の宮本慎也氏が解説する。【画像】顕著に違う！ ポストシーズンのホームランによる得点割合の比較『プロ視点の野球観戦術 戦略、攻撃、守備の新常識』より一部抜粋・再構成してお届けする。 時代に取り残されて