ちょっと考えられない2位・巨人と3位・DeNAとのゲーム差が1.5となった。8月18日の時点では0.5だったが、25日には直接対決を制して2.5としていた。【写真】阪神はマジック7に…道頓堀の「厳戒態勢」再び？日本一を決めた23年のお祭り騒ぎを振り返るところがまたもや急接近してきた。まあ巨人は26日からの広島、阪神6連戦を1勝5敗と大きく負け越した。当然だね。前回の今コラムで、最低でも3勝3敗で乗り切ってもらいたい。負