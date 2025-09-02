自民党の両院議員総会で発言する森山幹事長。参院選の総括報告書取りまとめを終え、退任の意向を表明した。左は総裁の石破首相＝2日午後、東京・永田町の党本部石破茂首相は2日、当面の続投意向を表明した。自民党両院議員総会後、自らの進退について「しかるべき時期に責任を判断するが、まず国民の皆さん方がしてほしいと思っていることに全力を尽くす」と記者団に述べた。物価高や日米関税交渉など政策課題を優先する。森山裕