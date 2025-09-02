秋場所に向け、稽古に励む朝乃山＝2日、東京都墨田区の高砂部屋大相撲秋場所（14日初日・両国国技館）で6場所ぶりに十両復帰の元大関朝乃山が2日、東京都墨田区の高砂部屋で稽古した。関取の証しである白まわし姿での稽古は、左膝に大けがを負った昨年7月の名古屋場所の時期以来。四股などでじっくり汗を流し「新たなスタート。（新調した）この白まわしで太く長く現役を続けていきたい」と意欲を語った。31歳の朝乃山は大関時