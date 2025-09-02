「左利き」が原因で結婚できなかった時代も？今回は「左利き」を取り巻く環境の過去と現在について、取材をしました。かつての日本における左利きを取り巻く環境について「日本左利き協会」の発起人である大路直哉さんに聞きました。【写真で見る】左右兼用のハサミ、左右兼用の定規、左右兼用のカッター日本左利き協会の発起人大路直哉さん「かつては左利きっていうのは親の躾の問題だと捉えられていて、異常だとかそういうこと