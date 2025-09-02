ファッションブランド「SAMANTHAVEGA」（サマンサベガ）から、サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」（キキ＆ララ）をイメージしたバッグや財布などの新作コレクションが、9月1日（月）から発売されている。今回はリトルツインスターズの50周年アニバーサリーイヤーを記念し、キキ＆ララが星空を自由に飛び回る幻想的な世界観を、同ブランドで人気のバッグや折財布にデザインした全11種のアイテムがラインアップ