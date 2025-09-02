大関昇進に挑む秋場所に向け、取材に応じる若隆景＝2日、両国国技館大相撲秋場所（14日初日・両国国技館）で大関昇進に挑む関脇若隆景が2日、東京・両国国技館で取材に応じ「期待しているという（周囲の）声は耳に入っている。期待に応えられるように稽古していきたい」と抱負を語った。小結だった夏場所で12勝、先場所は関脇で10勝と安定した成績を残している。7場所連続関脇で大関候補と期待された中、2023年春場所で右膝を