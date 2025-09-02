◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽巨人平内龍太投手▽広島内田湘大内野手▽ヤクルト山本大貴投手【出場選手登録抹消】なし◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク笹川吉康外野手▽オリックス宮城大弥投手▽西武西川愛也外野手【出場選手登録抹消】▽ソフトバンク川村友斗外野手