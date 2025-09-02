各新聞社の世論調査に逆行するように自民党内ではずっと“石破おろし”が続いている。9月2日「長野智子アップデート（文化放送）」では、日刊ゲンダイ第一編集局長の小塚かおるが、なぜ自民党は世間とズレているのかを語った。 長野「大体の見通しはわかるんですか？」 小塚「本当にどっちに転ぶか微妙だと思います。世論は石破さん続投という意見が多いんですけど、世論の空気と自民党内の空気は違うと思うんですよ