メ～テレ（名古屋テレビ） 2日午前、愛知県武豊町にある化学メーカーの工場から「火薬が破裂した」と通報があり、従業員3人がけがをしました。 警察と消防によりますと午前10時すぎ、武豊町にある化学メーカー「日油」の工場から、「火薬が破裂して3人が負傷している」と119番通報がありました。 30代から50代の男性従業員3人が、足や腕などにけがをして病院に搬送されましたが、全員意識は