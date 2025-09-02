北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の専用列車（朝鮮中央通信＝共同）【ソウル共同】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の専用列車について、韓国メディアは防弾装備などの厳重な安全対策に加え、迫撃砲も搭載した「動く要塞」と伝えている。ただ、通常の列車よりも重い上、北朝鮮の劣悪な線路状況もあり、走行速度は時速60キロ程度に制限されるという。報道によると「太陽号」と呼ばれる専用列車内には執務室や会議室のほか、食堂、