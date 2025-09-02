日本の夏(6月～8月)の平均気温偏差 2日、岡山県では10カ所の観測地点で猛暑日に。香川県では5カ所の観測地点で猛暑日になりました。 この夏は記録的な暑さとなりました。8月の平均気温は、高松は30.6℃で過去最高に並び、岡山は29.9℃で過去2番目の高さでした。 日本全体では基準値より1.84℃高く、過去2番目の高さとなりました。 最高気温の記録は、岡山県では真庭市の久世、高梁と2日続けて40℃台。40℃を超