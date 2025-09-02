10代の男女3人が乗った乗用車が大型トレーラーと衝突し、18歳の女子大学生が死亡、男性2人が重軽傷を負いました。1日午後10時過ぎ、三重・鈴鹿市で信号機のない脇道から国道1号線に出てきた乗用車が、出合い頭に大型トレーラーと衝突しました。この事故で、乗用車の後部座席に座っていた四日市市に住む大学生・吉原澄恋さん（18）が、全身を強く打ち、搬送先の病院で死亡しました。運転席と助手席にいた19歳と18歳の男性2人は、そ