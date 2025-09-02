アジア・コモディティ騰落率ランキング＝09/02営業日時点＝ 上海重油 1.31％ 大連とうもろこし 0.73％ 上海ゴム 0.66％ 上海銅 0.08％ 大連ポリエチレン 0.06％ 上海異形鉄筋 -0.19％ ＊数値は前日比％