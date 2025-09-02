JRグループは2日、2025年度も「秋の乗り放題パス」および「秋の乗り放題パス北海道新幹線オプション券」を発売すると発表しました。このきっぷは期間限定で全国のJR線の普通・快速列車（普通車自由席）が3日間乗り放題になるというもので、毎年春・夏・冬に発売される「青春18きっぷ」の実質的な秋季版とも。秋の行楽シーズンに鉄道の旅を満喫したい方にぴったりのフリーパスと言えるでしょう。【参考】「青春18きっぷ」の完全ガイ