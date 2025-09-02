【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円 先週のまとめ メキシコペソ/円（MXN/JPY）は先々週後半の上昇で付けた22日の7円95銭を高値にペソ売り円買いとなった。新興国通貨全般の売りが重石。ブラジルを中心に中南米と米国の関係悪化懸念が出ていることなどもペソ売りにつながっている。27日のメキシコ貿易収支は予想外の赤字となり、ペソ売りの流れを強める形となった。29日に7円85銭を付けた後、円安もあって反発。週明け7円9