森山自民幹事長 幹事長の職を退任させていただきたい 進退については石破首相に預ける 党のルールに基づき次の人が決まるまで務める 政治に空白合ってはならない、他の党役員人事について 政調、総務会、広報関係は引き続き務めていただくこと大事 （森山自民幹事長は両院議員総会後の会見）