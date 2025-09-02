【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円 先週のまとめ スイスフラン/円（CHF/JPY）は182円80銭から184円にかけてのレンジ取引が続いた後、週明けの円売りにレンジを上に抜けて上昇している。世界的なリスク警戒の動きからの新興国通貨売りが目立つなど、先週はややリスクを意識した動きが見られたが、ともにリスク回避通貨であるスイスと円は売り買いが交錯し、しっかりした方向性が出なかった。28日に発表されたスイス第2四