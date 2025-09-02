“メイショウ”の冠名で競馬ファンに親しまれている馬主の松本好雄さんが８月２９日未明に膵臓がんのため死去したと、ＪＲＡが２日、発表した。８７歳だった。関係者によると、通夜・告別式は近親者のみで執り行われ、後日お別れ会が行われる予定。騎手時代にメイショウマンボで２０１３年オークス、秋華賞、エリザベス女王杯と、Ｇ１を３勝した武幸四郎調教師（４６）＝栗東。桜花賞では１０着に大敗するも、松本オーナーに自