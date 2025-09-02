回転寿司チェーン「くら寿司」が、全従業員の中から調理技術のNo.1を決める社内コンテスト「KURA-No. 1 GRAND PRIX（くらワングランプリ）」を2025年9月2日に開催しました。4回目となる今回は、日本国内に加えアメリカ、台湾の代表も参加する初の世界大会として、ハイレベルな技術が披露されました。 くら寿司「第4回 KURA-No. 1 GRAND PRIX（くらワングランプリ）」 開催日：2025年9月2日(火)開催場所：くら寿司