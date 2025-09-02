きょう午前、愛知県武豊町にある化学メーカーの工場で、火薬が破裂し従業員３人がけがをしました。 【写真を見る】「火薬が破裂し従業員3人が負傷」ロケット発射に使う火薬を製造する工場で事故 3人けが 愛知・武豊町 きょう午前10時すぎ、愛知県武豊町北小松谷にある化学メーカー「日油」の工場から、「火薬が破裂し従業員3人が負傷した」と119番通報がありました。 消防によりますと、30代と50代の男