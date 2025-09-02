ドウシシャは、紅茶に合うスイーツブランド「T.D.Early（ティーディーアーリー）」から「パンケーキ〜キャラメル〜」を「T.D.Early」の公式オンラインショップ「amine Sweets Online」で9月1日から販売している。価格は、10個入りが1404円、15個入りが2106円。●キャラメルの芳醇な香ばしさとやさしい甘み今回、販売が開始となったパンケーキ〜キャラメル〜は、T.D.Earlyのロングセラー「パンケーキ〜メープル〜」の新ラインア