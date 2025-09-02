ハンドボール・リーグH女子の新シーズンが今月(9月)開幕するのを前に、香川銀行シラソル香川の壮行会がきのう(1日)、高松市で開かれました。 【写真を見る】「プレーオフ優勝という目標を達成できるように」ハンドボール・リーグH女子“香川銀行シラソル香川”の壮行会 壮行会には、選手や監督を激励しようと香川銀行の行員約100人が集まりました。昨シーズンは、レギュラーシ&