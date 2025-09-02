レーサム元会長の薬物事件で逮捕され不起訴となった元レースクイーン・湊川えりかが、2日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場し、グラビアデビューを果たした。同日、自身のXを更新し、反響への感謝を記した。【写真】Hカップの圧倒的プロポーション！衝撃デビューの湊川えりか湊川は「朝起きたら「綺麗でした！」というDMでのお言葉や知人の姐さんからも「買ったわよ！」ってメッセージ来てて嬉しい限りです」とつづっている