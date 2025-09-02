今年、岡山県内で特殊詐欺の被害が急増しています。その対策を支援しようと、JA共済連岡山が岡山県警に広報啓発用のモニターを寄贈しました。 JA共済連岡山から岡山県警に啓発動画などを流すためのモニターが贈られました。JA共済連岡山は県内の特殊詐欺被害を防ごうと、2018年から岡山県警などに対策への支援を行っています。 今年、岡山県内では、特殊詐欺の被害が急増していて、昨年の同じ時期と比べて件数は2倍